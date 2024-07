Olympia: Neue Ermittlungen im Doping-Skandal um chinesische Schwimmer

Die Ermittler der WADA und der ITA sehen auf Nachfrage ihnen bislang unbekannte Informationen der ARD-Dopingredaktion in Paris ein.

Die Ermittler der WADA und der ITA sehen auf Nachfrage ihnen bislang unbekannte Informationen der ARD-Dopingredaktion in Paris ein.

Der öffentliche Druck führt womöglich doch zu neuen Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) im Fall der vor Olympia in Tokio positiv getesteten chinesischen Schwimmer. Die Ermittler der WADA und der Internationalen Test-Agentur (ITA) sahen auf Nachfrage ihnen bislang unbekannte Informationen der ARD-Dopingredaktion in Paris ein. Die ITA ist für Dopingkontrollen bei Olympia sowie auch im Weltschwimmverband zuständig.

Weitere Recherchen der ARD, die den Fall im April mit der New York Times enthüllt hatte, deuten darauf hin, dass die Erklärung der chinesischen Verantwortlichen an entscheidenden Stellen nicht der Wahrheit entsprechen kann. Aus Chat-Nachrichten aus dem Umfeld der 23 Schwimmer gehe demnach hervor, dass die Athleten nicht gemeinsam in einem Hotel gewohnt haben. Die Behauptung, die positiven Tests seien auf verunreinigte Speisen zurückzuführen, wäre hinfällig.