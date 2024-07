Ohne Sabally: Basketballerinnen besiegen Nigeria

von SID 19.07.2024 • 19:06 Uhr Im Test in Berlin mussten die DBB-Frauen noch auf Satou und Nyara Sabally sowie Leonie Fiebich verzichten.

Noch ohne ihre Starspielerin Satou Sabally haben sich die deutschen Basketballerinnen eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in guter Form präsentiert. Gegen die Afrikameisterinnen aus Nigeria gewannen die EM-Sechsten den Test am Freitag in Berlin mit 77:63 (40:31). Neben Sabally konnten auch deren Schwester Nyara und Leonie Fiebich nicht mitwirken.

Die starke Spielmacherin Alexis Peterson war in der Arena am Ostbahnhof mit 22 Punkten beste Werferin der Deutschen. In der Vorbereitung hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis zuvor ohne ihre Besten Tests gegen Finnland sowie ein Vier-Nationen-Turnier in Polen gewonnen.

Die Saballys und Fiebich, die allesamt in der WNBA aktiv sind, waren erst am Donnerstag in Berlin zur Mannschaft gestoßen. In der US-Profiliga wurde bis in die laufende Woche hinein noch gespielt.

Während Fiebich und Nyara Sabally (beide New York Liberty) am Freitag in der Halle mitfieberten, fehlte Satou Sabally erkrankt, wie sie selbst bei Instagram schrieb. Die Topspielerin der Dallas Wings hatte sich im Februar beim Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien an der Schulter verletzt und danach kein WNBA-Spiel absolviert.

"Satou hat ihren Körper aufs Spiel gesetzt, um uns hierher zu bringen. Wir bezahlen den Preis", sagte Thomaidis bei MagentaSport. Die Kanadierin muss nun hoffen, dass die Saballys und Fiebich eventuell im nächsten Test am Sonntag (16.00 Uhr) in London gegen Großbritannien spielen können.