Olympia 2024: Amputation! Irres Opfer für Paris-Start

Die Entbehrungen von Athleten vor und während der Olympischen Spiele sind groß. Dass dies auch den Körper von Sportstars betrifft, ist nichts Neues. Der Weg, den der australische Hockey -Spieler Matt Dawson (30) kurz vor den Spielen in Paris nun wählte um teilzunehmen, sucht jedoch seinesgleichen.

In einer außergewöhnlichen Entscheidung ließ sich der 30-jährige kurzerhand die Spitze seines Ringfingers amputieren, um in Paris dabei sein zu können.

Amputation für Paris-Teilnahme

Drei Jahre nach dem Gewinn der Silbermedaille in Tokio kam der Abwehrspezialist zu dem Entschluss, dass eine erneute Chance auf ruhmreiches Edelmetall einen solch hohen Preis zu zahlen tatsächlich wert sei: „Ich hatte nicht viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Ich traf die Wahl und rief dann meine Frau an, die meinte: ‚Ich möchte nicht, dass du dich übereilt entscheidest‘,“ erzählte Dawson in einem exklusiven Interview mit 7NEWS.