Olympia 2024: Bayern-Ikone Müller-Wohlfahrt zieht nach Paris

Fit wie eh und je

Nun also Olympia mit 81 Jahren. Wobei der ehemalige Bayern-Doc keine Spur von Müdigkeit zeigt – vielmehr scheint er voller Tatendrang zu strotzen: „Ich werde arbeiten bis Mitternacht und auch länger, falls nötig. Nur den 100-Meter-Endlauf, den will ich unbedingt sehen“, sagte er der Bild vor seinem Einzug in Paris.

Eine einzigartige Laufbahn

Bei Olympia eine Legende

Die Welt durfte nichts davon erfahren – keine Schwäche sollte den Triumph des Superstars schmälern. Mit einem unfassbaren Sprint über 100 Meter in nur 9,81 Sekunden krönte er sich zum dritten Mal in Folge zum König der Strecke – Rekord! Und die jamaikanische Sprintlegende widmete seine Rekord-Goldmedaille folglich seinem Retter in Not.