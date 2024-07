Olympia 2024: Brand nach Sieg gegen Australien - „Dann wäre Horst ausgerastet“

Die deutschen Fußballfrauen legen in Paris einen Traumstart hin. Während Jule Brand vor ihrem Treffer den Ärger von Bundestrainer Horst Hrubesch fürchtet, erklärt Alexandra Popp ihre neue Position.

Die deutschen Fußballfrauen legen in Paris einen Traumstart hin. Während Jule Brand vor ihrem Treffer den Ärger von Bundestrainer Horst Hrubesch fürchtet, erklärt Alexandra Popp ihre neue Position.

Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Australien haben die deutschen Frauen in ihrem ersten Spiel des Olympiaturniers ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.

„Wir waren von der ersten Sekunde an da“, sagte Jule Brand, Torschützin des 3:0-Endstands, im ZDF . „Ich hatte am Anfang schon ein paar Chancen, habe das Ding drübergehauen. Hätte ich den ( das 3:0, d. R. ) nicht gemacht, wäre Horst ( Trainer Hrubesch, d. R. ) ausgerastet. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass er reingegangen ist.“

Giulia Gwinn brachte in der 24. Minute eine Ecke auf den Kopf von Marina Hegering, die den Ball druckvoll zum 1:0 in die Maschen beförderte. Auch das 2:0 fiel nach einer Gwinn-Ecke - dieses Mal war Lea Schüller in der 64. Minute zur Stelle. Vier Minuten später machte Brand dann nach einem traumhaften Konter den Deckel drauf.