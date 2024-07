Olympia 2024: Brisante Note bei deutschem Krimi - "Mieser Beigeschmack"

Angelina Köhler verpasst eine Medaille in ihrem ersten Olympia-Finale. Die deutsche Weltmeisterin reagiert hochemotional - und verweist darauf, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Es sollte einfach nicht sein: Die deutsche Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler verpasste die so ersehnte Medaille in ihrem ersten Olympia-Finale knapp, obwohl sie „alles gegeben, alles gemacht“ hatte, wie sie anschließend hochemotional beim ZDF erklärte.

Am Ende fehlten 21 Hundertstel auf die Chinesin Zhang Yufei und damit auf Bronze - ausgerechnet auf jene Schwimmerin, die zu den elf mutmaßlichen Dopingsündern gehört, die trotz positiver Tests vor den Tokio-Sommerspielen auch in Paris starten.

„Das hat natürlich immer einen miesen Beigeschmack, solche Geschichten. Ich hoffe, dass da noch mal was kommt oder dass da noch mal Aufklärung betrieben wird. Ich stehe für einen sauberen Sport, ich stehe für Gerechtigkeit und wir werden sehen. Erst mal gehört die Medaille ihr“, sagte Köhler nach dem Rennen vieldeutig.

„Aufgewühlt und traurig“

Die 23-Jährige hatte vor 17.000 Zuschauern im Rugbystadion La Defense im Endlauf über 100 m Schmetterling in 56,42 Sekunden als Vierte angeschlagen. Gold ging an Torri Huske (USA) vor ihrer Landsfrau, Weltrekordlerin Gretchen Walsh - und Bronze an die genannte Yufei.