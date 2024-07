Olympia 2024: Deutscher Gold-Gewinner muss unters Messer

Bereits der erste offizielle Wettkampftag bei den Olympischen Spielen hat Bilder hervorgebracht, die man so aus deutscher Sicht lange nicht gesehen hat. Lukas Märtens sicherte sich mit seinem Triumph über 400 Meter Freistil die erste Goldmedaille bei den diesjährigen Schwimm-Wettbewerben. Ein Erfolg , der angesichts seiner Vorleistungen und seines überzeugenden Auftritts im Halbfinale nicht völlig überraschend kam, jedoch keineswegs selbstverständlich war.

OP nach Gold-Gewinn: „Wird sechs bis sieben Wochen in Anspruch nehmen“

Zwar schaffte es der frischgekürte Olympia-Sieger, rechtzeitig in Form zu kommen, nach den Spielen aber soll Märtens wegen seiner anhaltenden Beschwerden operiert werden. „Das wird sechs bis sieben Wochen in Anspruch nehmen, bis alles verheilt ist“, verriet der Schwimm-Star der Bild . Noch steht der genaue OP-Termin nicht fest. Dieser soll erst nach den Spielen vereinbart werden.

Zunächst gilt es für Märtens, sich weiter von der Erfolgswelle treiben zu lassen. Immerhin tritt der Gold-Gewinner noch über die 200 Meter Freistil und in der Staffel an. Viel Zeit zum Feiern blieb ihm aus diesem Grund am Samstagabend auch nicht.