Olympia 2024: "Es wackelt in der Kiste!" Jetzt winkt Deutschland Gold!

Großbritannien verteidigt bei Olympia den Titel in der Vielseitigkeit. Michael Jung leistet sich einen Fehler, bleibt aber dennoch auf Gold-Kurs im Einzelwettbewerb.

Gold für die britische Vielseitigkeits-Equipe, beste Chancen für Michael Jung vor dem Einzelfinale der besten 25 Paare (ab 15.00 Uhr) : Der 41-Jährige leistete sich mit Chipmunk im Mannschafts-Springen, das auch für die Einzelwertung zählt, zwar einen Abwurf, führt das Einzelklassement aber nach wie vor an.

Olympia: Gold-Hoffnung Jung bleibt in Führung

Allerdings riss Laura Collett am letzten Hindernis noch die Stange und fiel damit in der Einzelwertung wieder hinter Jung zurück.

„Es wackelt in der Kiste bis zum letzten Atemzug. 4,8 Punkte kommen jetzt on top. Sie gewinnt zwar Mannschaftsgold, aber Einzelgold ist jetzt mit einem Luftzug entfernter denn je“, beschrieb ARD-Kommentator Carsten Sostmeier das Geschehen. „Michael Jung startet als Letzter im Einzelspringen. Er hat es immer noch in eigener Hand.“