Olympia 2024: Deutscher Handball-Star verkündet Rücktritt!

Der Routinier und Dauerbrenner sagt Adieu in der Deutschen Handball-Nationalmannschaft: Kai Häfner hat seinen Abschied im Dress des DHB-Teams nach den Olympischen Spielen verkündet.

Häfner hatte 2016 entscheidenden Anteil am deutschen Europameister-Titel, sorgte mit dem Treffer zum 34:33 gegen Norwegen in der Verlängerung des Halbfinales für den Einzug ins Endspiel gegen Spanien (24:17), wo er dann mit sieben Toren zum bester Werfer avancierte. Im gleichen Jahr gewann Häfner als Nachrücker auch die Bronzemedaille bei den Spielen in Rio.