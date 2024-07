Olympia 2024 heute live: Finale in der Vielseitigkeit der Reiter live im TV, Stream, Ticker - erstes Reit-Gold für Deutschland?

Bei den Vielseitigkeitsreitern steht die Entscheidung an. In der Einzel-Wertung ist Deutschland auf Gold-Kurs.

Gibt es ein Happy End für Deutschland bei den Vielseitigkeitsreitern? Ab 15 Uhr steht mit dem Springen die Finaldisziplin in der Einzelwertung an.

Zudem könnte er als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt das dritte Olympia-Gold im Einzel nach London 2012 und Rio 2016 gewinnen. Außerdem tritt die Olympiasiegerin von 2021 an, Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel. Als 14. im Ranking bestehen für sie aber kaum noch Hoffnungen auf ihre insgesamt dritte Olympia-Medaille.

Bereits um 11 Uhr steht mit dem Springen das Finale des Teamwettbewerbs an. Dort ist das deutsche Team nach dem Sturz von Christoph Wahler allerdings bereits ohne Chance auf eine gute Platzierung. Der bis dato souveräne 30-Jährige kam kurz vor einem Hindernis zu Fall, nachdem sein Schimmel bei einem kleinen Graben gestrauchelt war.

Olympia 2024: Vielseitigkeits- und Einzelfinale heute LIVE im TV und Stream

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

Olympisches Wunder in Reichweite!

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.