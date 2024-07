Olympia 2024 heute live: Zverev, Marterer und Struff live im TV, Stream, Ticker

von SPORT1 30.07.2024 • 09:00 Uhr Nach seinem souveränen Auftaktsieg steht Alexander Zverev vor der nächsten Hürde bei Olympia 2024. Der Titelverteidiger trifft in Paris in der zweiten Runde auf den Tschechen Tomas Machac. So können Sie die Tennis-Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sind die Tennis-Wettbewerbe in vollem Gange. Titelverteidiger Alexander Zverev, der sich in Tokio 2021 zum Olympiasieger gekrönt hatte, geht es auf seinem Weg zum erhofften zweiten Titel nach seinem Auftaktsieg gegen den Spanier Jaume Munar nun am Dienstag gegen den Tschechen Tomas Machac (12 Uhr).

Auch in den weiteren Runden fehlen die ganz großen Namen in Zverevs Bereich. Erst im Halbfinale würde er auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (Serbien) treffen, Topfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) würde erst im Finale warten.

Nach dem Aus von Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (Italien) ist der Weltranglistenvierte aus Hamburg im Turnier auf der Anlage von Roland Garros auf Position drei gesetzt. Sechs Siege werden zum Titel benötigt, die Siegerinnen und Sieger werden am mittleren Wochenende der Spiele gekrönt.

Olympia 2024: Tennis-Wettbewerbe mit Alexander Zverev heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ZDF

Stream: eurosport.de, discovery+, sportstudio.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Olympia 2024: Struff und Marterer im Einsatz

Neben Zverev erreichten von den deutschen Männern auch Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer die zweite Einzel-Runde. Struff hatte beim 6:2, 6:2 gegen den portugiesischen Doppel-Spezialisten Francisco Cabral keine Mühe. Marterer gewann einen Krimi gegen Dusan Lajovic (Serbien) 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Marterer trifft in seiner Zweitrunden-Partie am Dienstag auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (13.30 Uhr), Struff bekommt es mit dem Franzosen Corentin Moutet zu tun (15 Uhr).

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.

