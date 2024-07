Tennis-Wahnsinn! Nadal vs. Djokovic winkt zum 60. Mal - auch Zverev-Auslosung knifflig

Kommt es ein letztes Mal zum legendären Duell zweier Giganten des Tennissports? Nach der Auslosung in Paris ist dies zumindest gut möglich. Rafael Nadal und Novak Djokovic befinden sich aber auch in der gleichen Hälfte wie Alexander Zverev.

Kommt es ein letztes Mal zum legendären Duell zweier Giganten des Tennissports? Nach der Auslosung in Paris ist dies zumindest gut möglich. Rafael Nadal und Novak Djokovic befinden sich aber auch in der gleichen Hälfte wie Alexander Zverev.

Was für eine Auslosung für die olympischen Tennis-Wettbewerbe in Paris! Zum 60. Mal - und wahrscheinlich letztem Mal - winkt das legendäre Duell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Das brachte die Auslosung am Donnerstagmittag hervor.