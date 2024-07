Olympia 2024: Nächster Tennis-Star nach Sinner erklärt Absage

Nach dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner gibt auch ein Top-20-Spieler und früherer Becker-Schützling sein Aus für die Teilnahme am Tennis-Turnier in Paris bekannt,

Nach dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner gibt auch ein Top-20-Spieler und früherer Becker-Schützling sein Aus für die Teilnahme am Tennis-Turnier in Paris bekannt,

So langsam wird es dünn, was die ganz großen Namen im Starterfeld des Tennis-Turniers bei den Olympischen Sommerspiele angeht. Nur wenige Stunden nach der Absage von Jannik Sinner als Weltranglisten-Erster hat auch Holger Rune mitgeteilt, in Paris zu fehlen.