Olympia 2024: Sieg, aber Zverev wieder mit Schiri-Scharmützel

Auch in seinem Achtelfinal-Match gegen Alexei Popyrin legt sich Alexander Zverev mit der Stuhlschiedsrichterin an. Der Grund ist eine Korrektur.

Auch in seinem Achtelfinal-Match gegen Alexei Popyrin legt sich Alexander Zverev mit der Stuhlschiedsrichterin an. Der Grund ist eine Korrektur.

Und täglich grüßt das Murmeltier… Alexander Zverev hat auch in seinem Drittrundenspiel bei Olympia 2024 in Paris gegen den Australier Alexei Popyrin, das er mit reichlich Mühe in zwei Sätzen gewann, wieder einmal mit einem Schiri-Scharmützel für Aufsehen gesorgt.