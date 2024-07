Olympia 2024: Sorgen um Nadal - Spanier sagt Tennis-Training mit Zverev ab

Die Olympischen Spiele in Paris stehen vor der Tür - und für Rafael Nadal werden es wohl die letzten sein. Doch nun ist womöglich auch dieser Start in Gefahr. Eine Nadal-Absage trifft zunächst auch Alexander Zverev.

Der 22-malige Grand-Slam-Champion ist in seinem zweiten Wohnzimmer in Paris von der ersten Sekunde an gefordert. In der ersten Runde wartet der Ungar Márton Fucsovics, in der zweiten Runde könnte es zum insgesamt 60. Mal zum Giganten-Duell mit Novak Djokovic kommen.