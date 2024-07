Olympia 2024: Stürmische Zeiten im Paradeboot

Wenige Wochen vor Olympia in Paris herrschte große Unruhe beim Deutschland-Achter , Trainerin Sabine Tschäge griff knallhart durch.

In Paris konnte das Potenzial bisher nur bedingt abgerufen werden. Im Vorlauf kam der Achter auf Platz drei ins Ziel und muss auf dem Weg ins Finale den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen.

Der letzte Olympiasieg des Deutschland-Achters 2012 in London sei für ihn eine „große Faszination“ gewesen. Im Anschluss zog er ins Sportinternat und begann mit dem Rudern. Nun führt er das erfolgsverwöhnte Flaggschiff, das zuletzt 2008 in Peking ohne Olympia-Medaille geblieben war, an.