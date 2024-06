Olympia: Paukenschlag im Deutschland-Achter

Der Deutschland-Achter wird voraussichtlich ohne Schlagmann Hannes Ocik bei den Olympischen Spielen von Paris an den Start gehen. Das hat der 32-Jährige am Donnerstag auf Instagram bekanntgegeben.

So soll Achter-Trainerin Sabine Tschäge ihm bereits in der vorherigen Woche mitgeteilt haben, dass er aus Leistungsgründen nicht zum Olympia-Aufgebot gehöre.

Dabei soll offenbar der fünfte Platz des Deutschland-Achters beim Weltcup im schweizerischen Luzern ausschlaggebend gewesen sein, berichtet Ocik darüber, wie ihm die Entscheidung begründet worden sei. Man wolle mehr Physis in das Boot bringen - und könne offenbar auch nicht genug von Ociks Erfahrung bei großen Wettbewerben profitieren.

Olympia: Ocik nicht im Deutschland-Achter

Ocik wünscht dem Olympia-Team dennoch viel Erfolg. Seine Zukunft - etwa, ob er seine Karriere beendet -, ließ er allerdings offen: „Wie es für mich weitergeht, werde ich nun in aller Ruhe in den kommenden Tagen überlegen“, schrieb der Polizeiobermeister in den sozialen Netzwerken.