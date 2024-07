Olympia 2024: Trotz frühem Rückschlag! DHB-Team beeindruckt gegen Schweden

Einen Sieg gegen die Schweden hatte es zuletzt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gegeben. Damals hieß es im Auftaktspiel 32:29 - am Ende sprang mit Bronze die bis dato letzte olympische DHB-Medaille heraus. Bester Werfer aufseiten des DHB-Teams war Renars Uscins mit acht Toren. „Das ist ein gutes Omen, ich hätte nichts dagegen, wenn das Turnier jetzt ähnlich verläuft“, sagte Torhüter Andreas Wolff und lobte vor allem „die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind“.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason musste schon früh im Spiel einen echten Schock hinnehmen. Rückraum-Star Juri Knorr sah nach einem unglücklichen Einsteigen bereits Mitte der ersten Halbzeit die Rote Karte. Zwei Treffer standen bereits auf seinem Konto, ehe er Albin Lagergren bei einer Abwehraktion mit der Hand unglücklich im Gesicht erwischte. „Das ist bitter, klar, er trifft ihn im Gesicht, aber so eine Situation kommt in einem Spiel dauernd vor“, urteilte 2007-Weltmeister Pascal Hens am Eurosport -Mikrofon.

Olympia 2024: Deutschland siegt dank starkem Wolff

Nach der Pause fanden beide Offensive-Reihen dann immer mehr zu ihrem Spiel. Die Torhüter überragten in der Folge nicht mehr so stark, wie in Halbzeit eins. In den entscheidenden Momenten war dann aber auch immer wieder Wolff im Tor zur Stelle und so konnte Deutschland Stück für Stück davon ziehen.