Olympia 2024: USA entgehen Blamage gegen Südsudan haarscharf

Der Südsudan hat das mit NBA-Superstars gespickte Team USA fest im Griff, erst nach deutlichem Rückstand dreht der Favorit auf - und muss doch in den letzten Sekunden zittern.

Der Südsudan hat das mit NBA-Superstars gespickte Team USA fest im Griff, erst nach deutlichem Rückstand dreht der Favorit auf - und muss doch in den letzten Sekunden zittern.

Deutschlands Basketballer haben sich in bester Olympia-Form gezeigt - Team USA ist dagegen trotz all seiner Superstars nur haarscharf an einer epischen Blamage vorbeigeschrammt.