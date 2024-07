Olympia 2024: Viertelfinale! Kerber setzt Traumreise fort

Olympia: Kerber siegt in der Hitze von Paris

In Paris ist die 36-Jährige noch mit Laura Siegemund im Doppel am Start, dort bestreitet das Duo sein Auftaktmatch am Dienstagnachmittag gegen die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson.

Gegen die 14 Jahre jüngere Fernandez, die das einzige Duell mit Kerber im Achtelfinale der US Open 2021 in einem dramatischen Match gewonnen und erst im Finale gegen die Britin Emma Raducanu verloren hatte, zeigte sich Kerber aber von Beginn an voll auf der Höhe, spielte wie in besten Zeiten. Nach 1:25 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball.