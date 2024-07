Olympia 2024: "Völlig bizarr!" Empörung wegen Murray-Match

Das olympische Doppel-Match gegen das japanische Duo Taro Daniel und Kei Nishikori hätte die letzte Partie in der großen Karriere von Andy Murray sein könnte. Immerhin hatte der dreimalige Grand-Slam-Champion und zweimalige Olympiasieger im Vorfeld der Olympischen Spiele seinen endgültigen Rücktritt angekündigt.

Lange sah auch alles danach aus, als würden Murray und sein Partner Daniel Evens den Kürzeren ziehen, jedoch folgte dann eine epische Aufholjagd . Im entscheidenden Match-Tie-Break verwandelten die Briten ein 4:9 in ein 11:9 und lösten mit dem Mega-Comeback eine Welle der Begeisterung aus.

Überhaupt nicht begeistert zeigten sich hingegen die Fans, wie der britische TV-Sender BBC mit der Tennis-Legende aus Schottland umging. In den Sozialen Netzwerken ließen die Anhänger ihrer Wut darüber freien Lauf, als anstelle des hochdramatischen Murray-Matches zunächst das Basketball-Spiel der USA und anschließend Siebener-Rugby im Hauptprogramm zu sehen war. Murray-Fans und Tennis-Interessenten blickten hingegen lange in die Röhre oder mussten das Match über den BBC iPlayer verfolgen.

BBC zieht Fan-Wut auf sich: „Völlig bizarr und offen gesagt beschämend“

„Warum sehen wir Basketball auf BBC One, wenn Sir Andy Murray im Doppel spielt? Seltsam und schrecklich“, echauffierte sich ein User. Als dann der Wechsel vom Basketball zum Rugby folgte, ging es dann aber erst so richtig rund. „Eine Schande, dass das nicht auf dem Hauptkanal läuft. Manche Leute können nicht auf iPlayer zugreifen. Andy Murray verdient SO VIEL mehr von der BBC. Erklären Sie bitte Ihr Denken“, forderte ein wütender Fan den britischen TV-Sender auf.