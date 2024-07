Weltrekord! 21-Jährige schockt alle bei Olympia

Die Olympischen Spiele in Paris sind noch nicht einmal offiziell eröffnet, da gibt es schon das erste historische Ergebnis.

Erster Weltrekord bei den Olympischen Spielen in Paris!

Die 21-jährige Südkoreanerin Lim Sihyeon überragte und stellte beim Bogenschießen in der Qualifikation mit 694 Ringen einen Weltrekord auf. Für die deutsche Delegation haben die Bogenschützinnen den Startschuss in die Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Paris gegeben.