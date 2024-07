Olympia Basketball: USA - Serbien LIVE im TV, Stream & Ticker

von SPORT1 28.07.2024 • 14:16 Uhr Bei den Olympischen Spielen in Paris treten die US-Basketballer mit ihrem größten Star-Aufgebot seit dem legendären „Dream Team“ von 1992 an. So können Sie das Spiel der USA gegen Serbien im Free-TV und Stream verfolgen.

Nach der Eröffnung von Olympia 2024 in Paris am 26. Juli startet das „Dream Team“ am Sonntag (28. Juli) gegen Serbien ins olympische Basketball-Turnier. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können.

Für die USA um Superstar LeBron James zählt nur eines: der Gewinn der olympischen Goldmedaille. Alles andere wäre eine Schmach für die besten Basketballer der NBA. Bei den Olympischen Spielen in Paris treten die NBA-Stars mit ihrem größten Star-Aufgebot seit dem legendären „Dream Team“ von 1992 an.

Gemeinsam mit Stephen Curry, Jayson Tatum und Co. bildet der viermalige NBA-Champion LeBron James ein Star-Ensemble, das an das legendäre „Dream Team“ der USA um Michael Jordan bei Olympia 1992 erinnert. Am Sonntag (17.15 Uhr) starten die US-Basketballer gegen Vize-Weltmeister Serbien ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Südsudan und Puerto Rico.

Serbien - USA heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ZDF

Stream: eurosport.de, discovery+, sportstudio.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Olympia 2024: James trägt US-Fahne und will drittes Gold

Basketball-Superstar LeBron James trug am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris die Fahne der USA. „Es ist eine unglaubliche Ehre, die Vereinigten Staaten auf dieser weltweiten Bühne zu repräsentieren, vor allem in einem Moment, der die ganze Welt zusammenbringen kann“, sagte James (39).

James, der für die Los Angeles Lakers aufläuft und die meisten Punkte in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga erzielt hat, will in Paris seine dritte Goldmedaille nach 2008 und 2012 holen. Auch 2004 war er dabei, als die USA jedoch nur Dritter wurden. 2016 und 2020 verzichtete er auf eine Olympia-Teilnahme.

USA gewinnen Test gegen Weltmeister Deutschland

Beim letzten Test vor den Olympischen Spielen gewannen die USA gegen Weltmeister Deutschland mit 92:88, taten sich gegen die DBB-Auswahl aber sehr schwer. Selbst beim „King“ hinterließen die Gold-Helden von Manila an diesem Abend gehörig Eindruck. „Wir wurden von einem großartigen deutschen Team getestet - sie waren letztes Jahr Weltmeister, also war es ein guter Test für uns“, sagte der zweimalige Olympiasieger James, der gegen die Deutschen mit 20 Punkten überragte und ihnen die Niederlage mit einer Gala im Schlussviertel fast im Alleingang zufügte.

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams