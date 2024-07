Olympia: Deutschland - USA im TV, Stream & Ticker - Kracher-Generalprobe für DBB-Team

Die deutschen Basketballer bestreiten am Montagabend ihre Generalprobe vor den Olympischen Spielen in Paris. Dabei trifft das Team um Kapitän Dennis Schröder auf die US-amerikanische Dream Team. SPORT1 tickert die Partie LIVE.

Auf die deutschen Basketballer wartet ein echter Härtetest! Das DBB-Team trifft am Montagabend in London auf das US-amerikanische Star-Ensemble um unter anderem LeBron James, Stephen Curry und Joel Embiid. Für die Mannschaft von Coach Gordon Herbert ist es die Generalprobe vor den Olympischen Spielen in Paris. SPORT1 tickert den Kracher LIVE ab 21 Uhr.