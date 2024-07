Deutschland winkt weitere Olympia-Medaille! Butkereit im Judo-Halbfinale

"Bei Olympia ist alles möglich", hatte Butkereit im Vorfeld gesagt: "Ich möchte mich nicht so unter Druck setzen und trotzdem meine Kämpfe gewinnen. Wie es am Ende aussieht, wird sich zeigen. Ich möchte den olympischen Wettkampf angehen wie jeden anderen Wettkampf."

Olympia 2024: Größte Hoffnung ist Fahnenträgerin Wagner

An den ersten vier Wettkampftagen in der Champs-de-Mars Arena war der Deutsche Judo-Bund (DJB) ohne Medaille geblieben.

Größte Hoffnungsträgerin des Verbandes in Paris ist die deutsche Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Die Weltmeisterin in der Klasse bis 78 kg ist am Donnerstag an der Reihe. Wagner ist bereits für das Achtelfinale gesetzt.