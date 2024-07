Olympia-Eklat nach Tennis-Viertelfinale: Mysteriöse Andeutungen um Nummer 1

Die Polin hat seit 25 Matches in Roland Garros nicht mehr verloren. Gewinnt sie zwei weitere, hat sie Gold.

Tennis-Star Iga Swiatek darf weiter darauf hoffen, ihre erfolgreiche Karriere bei Olympia zu vergolden - nach ihrem Halbfinal-Einzug in Paris kam es jedoch zu seltsamen Irritationen mit ihrer unterlegenen Gegnerin.

„Ich brauche keine Heuchelei“

„Ich habe Iga gesagt, dass sie nicht unaufrichtig in Bezug auf meine Verletzung sein soll“, sagte Collins den Reporterinnen und Reportern - und machte rätselhafte Andeutungen über Swiateks Verhalten hinter den Kulissen: „Vor der Kamera passiert viel, es gibt viele Leute, die dort tonnenweise Charisma verbreiten und sich vor der Kamera so verhalten und in der Umkleidekabine anders.“