Olympia: Kerber vs. Osaka im Abschiedsmatch, Zverev mit Glückslos

Hammerlos für Angelique Kerber bei ihrem Abschied, Glück für Alexander Zverev auf seiner Mission Olympiagold 2.0. Die deutschen Tennisstars stehen bei den Olympischen Spielen vor völlig unterschiedlichen Auftakt-Aufgaben. Das ergab die Auslosung der Wettbewerbe am Donnerstag in Paris.

Kerber, die bei der „Draw-Zeremonie“ persönlich vor Ort war, spielt in der ersten Runde gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan. Es könnte das letzte Einzelmatch ihrer Laufbahn werden. Die Kielerin hatte unmittelbar vor Beginn der Auslosung mitgeteilt, ihre Karriere nach den Spielen von Paris beenden zu wollen . „Für mich ist es ein ganz spezielles Turnier. Ich will die Zeit hier genießen,“ sagte sie.

Zverevs Weg zum zweiten Olympiagold

Für Zverev, der sich in Tokio 2021 zum Olympiasieger gekrönt hatte, geht es auf seinem Weg zum erhofften zweiten Titel zunächst gegen den ungesetzten Spanier Jaume Munar, auch in den weiteren Runden fehlen die ganz großen Namen in Zverevs Bereich. Erst im Halbfinale würde er auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (Serbien) treffen, Topfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) würde erst im Finale warten.