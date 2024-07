Olympia 2024: Deutschland - Schweden im Handball heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach den Frauen starten auch die deutschen Männer ins olympische Handball-Turnier. Am Samstag geht es zum Auftakt gegen Mitfavorit Schweden. So können Sie das Spiel im Free-TV und Stream verfolgen.

Nach den Frauen starten auch die deutschen Männer ins olympische Handball-Turnier. Am Samstag geht es zum Auftakt gegen Mitfavorit Schweden. So können Sie das Spiel im Free-TV und Stream verfolgen.

Nach der Eröffnung von Olympia 2024 in Paris am 26. Juli starten die deutschen Handballer am Samstag (27. Juli) gegen Schweden ins olympische Handball-Turnier. Nach einer starken Vorbereitung mit drei Siegen wartet auf das Team von Alfred Gislason gleich zum Auftakt von Olympia 2024 mit dem schwedischen Team ein echter Härtetest auf das DHB-Team. Zuletzt standen sich die beiden Teams im Mai gegenüber. In dem Freundschaftsspiel setzten sich die Skandinavier deutlich mit 34:28 durch.