Olympia: Scharfe Kritik an Kerber-Gegnerin!

Angelique Kerber befindet sich bei Olympia auf ihrer Abschiedstournee. Ihre kommende Gegnerin sorgt derzeit für Aufsehen in der Tennis-Szene.

Verantwortlich dafür ist ihr 3:12-Stunden-Krimi am Vortag gegen Emma Navarro - oder besser gesagt die Aussagen der US-Amerikanerin in Richtung von Zheng beim Handshake nach dem Match.

Dort kam es zu einem längeren Austausch, der zunächst am TV nicht zu verstehen war, doch die Spielerinnen selbst gaben den Medien anschließend Auskunft über ihre rege Unterhaltung am Netz.

„Ich habe ihr nur gesagt, dass ich sie als Wettkämpferin nicht respektiere“, erzählte Navarro trocken von ihrer harten Aussage, die natürlich reichlich Zündstoff bietet. Die 23-Jährige erklärte, was sie mit ihrer Kritik meint: „Ich denke, sie geht die Dinge auf eine ziemlich rücksichtslose Weise an. Das sorgt für eine Umkleidekabine, in der es nicht viel Kameradschaft gibt.“