Olympia 2024 heute LIVE: 100 Meter Schmetterling der Damen LIVE im TV, Stream, Ticker - nächstes Gold für Deutschland?

Nach ihrem WM-Titel über 100 Meter Schmetterling träumt Angelina Köhler auch bei den Olympischen Spielen in Paris von einer Medaille. So können Sie die Schwimm-Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen.

Angelina Köhler träumt bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris von einer Medaille. Nach ihrem WM-Titel über 100 Meter Schmetterling im Februar geht die deutsche Schwimmerin auch bei Olympia 2024 am Sonntag (28. Juli) als eine der Mitfavoritinnen ins Rennen um die Goldmedaille .

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird der Wettkampf in der Paris La Défense Arena ausgetragen. Die olympischen Schwimmwettkämpfe finden vom 27. Juli bis 4. August 2024 statt.

Edelmetall bei den Sommerspielen in Paris wäre für die Berlinerin ein weiterer spektakulärer Höhepunkt einer Karriere, die sie sich zwar als Kind ausmalte, ihr aber nur wenige zutrauten. In ihrer Jugend wurde sie wegen ihrer Tollpatschigkeit gemobbt, wie sie nach ihrem WM-Sieg im Februar über 100 m Schmetterling ebenso offen erzählte wie ihre ADHS-Diagnose.

Köhler verpasst Olympia 2021 wegen Corona-Infektion

Olympia in Tokio verpasste sie wegen einer Corona-Infektion, daran hatte sie lange zu knabbern. „Ich konnte nicht in die Schwimmhalle gehen, ich habe die Schwimmhalle gehasst. Wenn ich reingegangen bin, musste ich weinen, weil das alles so schlimm für mich war. Ich habe dann acht Wochen Pause gemacht, was ewig lang ist.“ Mit dem Wechsel von Hannover nach Berlin kehrte die Motivation zurück, und der Traum erfüllt sich drei Jahre später - im 30.000 Zuschauer fassenden Rugbystadion Paris La Defense, wo sie am Samstag zu ihrem ersten Vorlauf an den Start geht.