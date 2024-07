Olympia: So dick kassiert Deutschlands Sport-Bestverdiener Franz Wagner

von SPORT1 30.07.2024 • 22:49 Uhr Basketball-Weltmeister Franz Wagner unterschrieb vor Olympia den bestdotierten Vertrag, den je ein deutscher Spieler unterzeichnet hat. Er ist der deutsche Sportler mit dem größten Jahresgehalt - mit Abstand!

Von so viel Geld können die meisten anderen Stars bei Olympia nur träumen - nicht nur in Deutschland: Basketball-Nationalspieler Franz Wagner ist seit seiner jüngsten Vertragsverlängerung bei NBA-Klub Deutschlands bestbezahlter Sportler. SPORT1 hat alle Zahlen.

Franz Wagners Mega-Vertrag in der NBA

Wagners Kontrakt hat eine Laufzeit von fünf Jahren - und bringt ihm insgesamt 224 Millionen US-Dollar ein, das entspricht gut 207 Millionen Euro. Die Summe könnte sogar noch auf bis zu 269 Millionen US-Dollar ansteigen, umgerechnet 249 Millionen Euro. Laut ESPN hat Wagner Anspruch auf 30 Prozent der Gehaltsobergrenze des Teams, sofern er in ein All-NBA-Team gewählt wird.

Einen so hochdotierten Vertrag unterschrieb noch nie ein deutscher NBA-Spieler, auch nicht Dirk Nowitzki: Die deutsche Franchise-Ikone der Dallas Mavericks strich in seiner gesamten, 2019 beendetes Karriere rund 255 Millionen Dollar ein - dass Wagner diese Geldmenge womöglich in fünf Jahren toppen wird illustriert, wie krass sich die finanziellen Verhältnisse in der NBA seitdem nochmal verschoben haben.

Mit einem Jahresgehalt von 44,8 Millionen Dollar (41,2 Millionen Euro) thront Wagner in Sport-Deutschland nun über allem: Das Jahresgehalt der Topverdiener im deutschen Fußball (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané - international: Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Kai Havertz) wird auf rund 20 Millionen geschätzt. In der Dimension wie Wagner haben früher nur die Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher und Sebastian Vettel kassiert.

Franz Wagner unterschreibt einen Fünfjahresvertrag in der NBA

Wagner-Brüder bei Olympia für Deutschland

In der zurückliegenden NBA-Saison hatte Wagner großen Anteil an der besten Spielzeit von Orlando seit 2011/12. Durchschnittlich steuerte der Forward pro Partie 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists bei. Orlando scheiterte schließlich in der ersten Runde der Play-offs an den Cleveland Cavaliers. Franz Wagner spielt seit 2021 für Orlando Magic, auch sein Bruder Moritz steht bei dem Team unter Vertrag.

Dass die Magic nach dem Erstrunden-Aus in den Play-offs dem Small Forward das Maximal-Gehalt anboten, ist ein klares Zeichen: Gemeinsam mit Paolo Banchero soll der Nummer-Acht-Pick von 2021 in Zukunft das Star-Duo in Orlando bilden. Mit Tristan da Silva trägt in der nächsten Saison noch ein weiterer Deutscher das Magic-Trikot - fast zu einem „Spottpreis“ von 3 Millionen Dollar.

Die Wagner-Brüder wurden 2023 gemeinsam Weltmeister. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris stehen sie im deutschen Kader. Kapitän Dennis Schröder (Karriere-Verdienst in der NBA: 90 Millionen Dollar) kommentierte Wagners Deal bei Instagram neckisch mit den Worten: „Money Boogie!“

