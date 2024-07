Olympischer Internet-Star: Karriere-Ende mit 20

Olympia-Schwimmerin Luana Alonso wurde vor den Spielen in Paris via Social Media zum Star - unter anderem wegen eines aufreizenden Tattoos. Nun beendet sie ihre sportliche Karriere frühzeitig.

Mit einem speziellen Tattoo sorgte die Schwimmerin Luana Alonso im Vorfeld der Olympischen Spiele für mächtig Wirbel. Nun ist jedoch alles vorbei. Im Alter von erst 20 Jahren hat die Paraguayerin ihre Karriere beendet. Dies gab Alonso dort bekannt, wo sie berühmt geworden ist: in den Sozialen Medien.

„Jetzt ist es offiziell! Ich ziehe mich aus dem Schwimmen zurück, vielen Dank an alle für die Unterstützung! Sorry Paraguay, mir bleibt nur noch, Danke zu sagen“, schrieb sie nach ihrem Aus im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling. Die Schwimmerin erreichte nur Rang 29 von 32 Starterinnen, erklärte aber später via X, dass ihre Entscheidung längst feststand und nichts mit der Performance von Paris zu tun hatte.