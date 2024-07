Olympia: Ovtcharov im Achtelfinale – Jagd auf dritte Einzelmedaille

Dimitrij Ovtcharov hat in Paris die Chance auf seine dritte olympische Einzelmedaille gewahrt. Der 35-Jährige aus Fulda gewann am Dienstagmorgen sein Zweitrundenduell mit dem Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:1 und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Ovtcharov auf den französischen Shootingstar Felix Lebrun. Der 17-Jährige ist die Nummer fünf der Weltrangliste.

Favoritenrolle gerecht geworden

Erfolgreiche Vergangenheit

Ovtcharov hatte 2012 in London und 2021 in Tokio jeweils Bronze gewonnen, mit der Mannschaft holte er vier weitere Olympiamedaillen - je zweimal Silber und Bronze. Ovtcharov ist der letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz der Männer. Europameister Dang Qiu war am Montag in der zweiten Runde gegen Kirill Gerassimenko (Kasachstan) ausgeschieden.