Oympia: Deutschland-Aussagen von US-Superstar lassen tief blicken

Mit einem dicken Lob von LeBron James höchstpersönlich im Gepäck bestiegen Anführer Dennis Schröder und die deutschen Basketball-Weltmeister den Zug nach Frankreich. Auf der 90 Minuten langen Fahrt in den Spielort Lille kreisten die Gedanken noch um die verlorene Generalprobe gegen die US-Superstars, die trotzdem viel Mut für die große Medaillenjagd gemacht hatte.

„Wir können viel Positives daraus ziehen. Und wir sehen, was man noch verbessern kann“, sagte Franz Wagner bei ProSieben nach der knappen 88:92 (41:48)-Niederlage im finalen Olympia-Test am Montagabend in London - und blickte fünf Tage vor Beginn der Mission Edelmetall auf die Spiele voraus: „Es wird jedes Spiel extrem schwierig. Ich freue mich einfach drauf.“