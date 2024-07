Olympia: Rugby-Star Dupont führt Frankreich ins Viertelfinale

Rugby-Star Antoine Dupont ist mit Frankreich vorzeitig ins Viertelfinale des Olympia -Turniers eingezogen - trotz eines holprigen Starts in die Goldmission. Der Gastgeber und sein Ausnahmespieler, der extra für die Sommerspiele in Paris von der 15er-Variante auf „Rugby Sevens“ umschulte, sicherte durch ein 19:12 gegen Uruguay das Weiterkommen , nachdem der Favorit zum Auftakt der Wettkämpfe wenige Stunden zuvor überraschend nicht über ein 12:12 gegen die USA hinausgekommen war.

Spannende Duelle stehen bevor

Am Donnerstag folgt der Gruppenabschluss gegen den zweimaligen Olympiasieger Fidschi. Das Viertelfinale findet dann bereits am Donnerstagabend statt, das Halbfinale und das Endspiel werden am Samstag, einen Tag nach der Eröffnungsfeier auf der Seine, ausgetragen. Die Franzosen gehören zusammen mit Argentinien, Fidschi und Neuseeland zu den Favoriten des Turniers.