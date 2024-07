Olympia: Anna Janßen verpasst erneut Medaille im Luftgewehr-Wettkampf

Die 22-Jährige war als Weltranglistenerste und Europameisterin in den Wettkampf gegangen. Eine Chance hat sich noch.

Sportschützin Anna Janßen hat einen Tag nach ihrem knapp verpassten Bronze im Team eine weitere Medaillenchance verfehlt. Die 22-Jährige aus Freising kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation mit dem Luftgewehr auf 627,5 Ringe und qualifizierte sich als 19. nicht für das Finale der besten Acht. Die zweite deutsche Starterin Lisa Müller (Weingarten) beendete den Wettkampf mit 626,5 Ringen auf dem 25. Rang.

Knappes Scheitern im Mixed-Team-Wettbewerb

Janßen, die Weltranglistenerste und Europameisterin, hatte am Samstag im Mixed-Team-Wettbewerb mit dem Luftgewehr an der Seite von Maximilian Ulbrich das kleine Finale erreicht. Das Duo unterlag Kasachstan und verpasste die erhoffte Bronzemedaille. In Paris startet Janßen noch im KK-Dreistellungskampf.