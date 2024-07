Olympia: Enttäuscht! Deutsche Sportschützen verpassen Finals in Paris

Die deutschen Sportschützen haben bei den Olympischen Spielen von Paris am Mittwoch weitere Finalteilnahmen verpasst. Vize-Europameisterin Kathrin Murche (Frankfurt/Oder) im Trap-Einzel und Maximilian Ulbrich (Dießen) im Kleinkaliber-Dreistellungskampf schieden jeweils in der Qualifikation aus.

Die WM-Dritte Murche verfehlte als Elfte mit insgesamt 119 Treffern das Finale der besten sechs, stellte aber ihre Saisonbestleistung ein. Dennoch war sie nach ihrem Olympia-Debüt auch ein wenig enttäuscht. „Am Ende ist alles an der ersten Runde hängengeblieben. Es ist schade, es ist so eng und so knapp“, sagte Murche.