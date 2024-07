Olympia: Scholz optimistisch für deutsche Bewerbung 2040

Bundeskanzler Olaf Scholz glaubt an den Erfolg einer deutschen Olympiabewerbung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erhofft sich von möglichen Spielen in Deutschland noch weitere Vorteile.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist überzeugt, dass eine deutsche Olympiabewerbung Erfolg haben kann. „Wir können es schaffen. Wir sind gute Ingenieurinnen und Ingenieure, auch was Vorbereitung und solche Dinge betrifft“, sagte Scholz am Samstag nach einem Besuch des Deutschen Hauses und des Olympischen Dorfes in Paris.