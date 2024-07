Olympia: Deutsches Sturz-Chaos! ARD-Kommentator fassungslos

Drama beim olympischen Triathlon der Frauen! Nach dem kräftezehrenden Schwimmen in der Seine häuften sich in der Pariser Innenstadt auf dem Rad die Stürze. Auch die deutschen Starterinnen Lisa Tertsch und Laura Lindemann waren betroffen und mussten ihre Medaillenhoffnungen begraben .

Der nasse und rutschige Asphalt forderte schon nach wenigen Minuten seine ersten Opfer, als Lotte Miller und María Carolina Velásquez in einer Kurve stürzten. Wenig später erwischte es in einer Kettenreaktion mit mehreren Athletinnen zunächst Tertsch, die als Elfte auf das Rad gegangen war.

„Was für ein Wahnsinn! Was für ein Wahnsinn!“, zeigte sich ARD -Kommentator Dirk Froberg, der selbst schon mal an einem Ironman teilgenommen hat, fassungslos. „Boah, ist das bitter. Das tut einem weh beim Zuschauen.“

Olympia: Stürze werfen deutsche Triathletinnen zurück

Tertsch konnte weiterfahren, fiel aber auf Position 21 zurück. Sie erreichte nach dem Laufen als neunte das Ziel. „Das war natürlich sehr bitter, ich war in einer aussichtsreichen Position“, klagte die 25-Jährige nach dem Rennen. „Dass es einen in einer Kurve in Millisekunden raushaut, wofür man Monate, Jahre gearbeitet hat, ist sehr enttäuschend.“