"Traum für jede": DHB-Frauen mit Vorfreude nach Paris

Um 12.12 Uhr machte sich der ICE 9574 mit 40 Minuten Verspätung und dem DHB-Team an Bord auf den rund zweieinhalbstündigen Weg in die französische Hauptstadt, danach stand der Check-in im olympischen Dorf für die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch an. "Jetzt wird es wirklich konkret, wir freuen uns sehr und sind gut präpariert", versprach Gaugisch.

Lang ersehnte Rückkehr auf Olympia-Bühne

Bereits am Donnerstag (16.00 Uhr), einen Tag vor der spektakulären Eröffnungsfeier, steht für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nach 16 Jahren die lang ersehnte Rückkehr auf die Olympia-Bühne gegen Südkorea an. Die DHB-Männer reisen am Mittwoch mit derselben Zugverbindung nach Paris und steigen am Samstag (19.00 Uhr) gegen den EM-Dritten Schweden ein.