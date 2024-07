Olympia: Schwedische Handballer üben Kritik

Schwedens Handball-Star Jim Gottfridsson hat die Entscheidung kritisiert, dass die Viertel- und Halbfinalspiele des olympischen Handballturniers in Lille und nicht in Paris stattfinden. Dadurch müssen die Spieler, sofern sie die Gruppenphase überstehen, bereits nach der Hälfte der Spiele das Olympische Dorf wieder verlassen.

Olympia 2024: Kritik an Umzug von Paris nach Lille

Ähnlich sehen es Gottfridssons Teamkollegen. „Ein großer Teil der Olympischen Spiele ist das olympische Gefühl mit dem Olympischen Dorf. Dann umziehen zu müssen und in etwas Kleineres zu gehen, in dem nur Handball gespielt wird, fühlt sich seltsam und natürlich langweilig an“, meinte Jonathan Carlsbogard.

Hampus Wanne sagte: „Du hast nicht viele Tage deines Lebens in einem olympischen Dorf, also willst du so lange wie möglich dort sein.“

Schwedische Handballer fordern Deutschland

Die schwedischen Handballerinnen starten am 25. Juli gegen Vizeweltmeister Norwegen in das olympische Handballturnier. Die Männer spielen in ihrer Auftaktpartie am 27. Juli gegen Deutschland.