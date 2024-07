Olympia: Deutsche Basketballer buchen vorzeitig Viertelfinale!

Paris, die Weltmeister kommen! Angeführt vom starken Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer trotz einiger Widrigkeiten vorzeitig das Ticket für das Olympia-Viertelfinale gebucht. Gegen mutige Brasilianer erkämpften die Medaillenjäger von Bundestrainer Gordon Herbert in Lille einen am Ende verdienten 86:73 (40:40)-Sieg - und dürfen sich auf die Finalrunde und das Olympische Dorf in der französischen Hauptstadt freuen.

Schröder als Topscorer

Schröder war beim zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel mit 20 Punkten bester Werfer der Deutschen, die zum Auftakt gegen Japan klar gewonnen hatten. Vor dem Finale der Gruppe B gegen Frankreich und NBA-Supertalent Victor Wembanyama am kommenden Freitag (21.00 Uhr) ist Deutschland ein Platz in der K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen, da der Gastgeber zuvor die Asiaten trotz einiger Schwierigkeiten mit 94:90 nach Overtime bezwungen hatte.

Spannung vor dem Gruppensieg

Schwieriger Start gegen Brasilien

Vor dem Augen von Teilen der Frauen-Nationalmannschaft taten sich Schröder und Co. im Stade Pierre-Mauroy zunächst etwas schwer, der Gegner machte die Zone dicht und die Dreier fielen nicht. Andreas Obst drehte jedoch schnell auf, traf zweimal von außen und erhöhte per "And One". Moritz Wagner komplettierte den 8:0-Lauf, als er sich spektakulär durchtankte (17:6). Auch defensiv nahm das Herbert-Team die Intensität an und hielt die Südamerikaner im ersten Viertel bei gerade einmal zehn Punkten.