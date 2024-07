Olympia: Deutsche Wasserspringerinnen verpassen Medaille – China dominiert

Der Sieg ging an die Weltmeisterinnen Chang Yani und Chen Yiwen (337,68 Punkte), die damit China das sechste Gold nacheinander in dieser Disziplin bescherten. Silber holten Sara Bacon und Kassidy Cook aus den USA (314,64) vor Yasmin Harper/Scarlett Mew Jensen (Großbritannien/302,28).

Hentschel (Berlin) hatte bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio mit Tina Punzel, die 2023 ihre Karriere beendete, Bronze gewonnen. Bei der WM in Doha löste Hentschel an der Seite von Müller (Rostock) als Sechste das Olympia-Ticket. Müller geht in Paris am 7. August noch im Einzel vom 3-m-Brett an den Start.