Olympia: Zverev heiß auf Revanche gegen Machac in Roland Garros!

Alexander Zverev geht trotz der Niederlage im Mixed bei den Olympischen Spielen zuversichtlich in das Wiedersehen mit einem Tschechen im Einzel. Das Duell ist eine Premiere.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev misst der Mixed-Niederlage beim sofortigen Wiedersehen mit Tomas Machac keine größere Bedeutung bei. „Das ist wirklich etwas komplett anderes“, sagte er mit Blick auf das Zweitrundenduell gegen den Tschechen am Dienstagnachmittag auf dem Court Philippe Chatrier in Roland Garros in Paris.