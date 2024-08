Achtelfinal-Aus für Ludwig bei EM-Abschied

Auf ihrer Abschiedstour will die 38-Jährige noch das Elite16-Turnier in Hamburg (21. bis 25. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) bestreiten.

In der Runde der besten acht treffen die beiden am Abend auf die Achtelfinal-Gegnerinnen von Ludwig/Lippmann. Die Lettinnen Graudina/Samoilova hatten in der vergangenen Woche bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Achtelfinal-Aus von Müller/Tillmann gesorgt.