Deutsches Verletzungsdrama bei Beachvolleyball-EM

SPORT1 15.08.2024 • 22:26 Uhr Ein deutsches Duo muss die Beachvolleyball-EM in der Niederlande vorzeitig verlassen. In einem Gruppenspiel verletzt sich Lukas Pfretzschner am Knöchel und wartet zunächst bange auf eine Diagnose. Am Donnerstagabend gibt er schließlich ein Update.

Lukas Pfretzschner hat sich mitten in der laufenden Beachvolleyball-Europameisterschaft in der Niederlande schwer am Knöchel verletzt. Beim Gruppenspiel gegen die Letten Kristians Fokerots und Martins Plavins am Mittwoch musste das deutsche Team das Spiel abbrechen, nachdem Pfretzschner beim Stand von 0:2 umgeknickt war.

In einer Instagram-Story am Mittwochabend teilte Pfretzschner seinen Fans mit: „Habe heute schweren Herzens die Entscheidung getroffen, das Turnier zu beenden. Knöchel ist nicht gebrochen, aber wirklich bewegen kann ich ihn nicht. Morgen MRT in Hamburg, dann wissen wir mehr.“ Die EM war damit für ihn gelaufen.

Zuvor hatte sich auch sein Partner Sven Winter in dem sozialen Netzwerk geäußert. „Vor Ort im Krankenhaus wollte partout kein MRT oder Ultraschall gemacht werden, um den Bandapparat zu untersuchen.“ Das Team wolle „keine Langzeitfolgen riskieren“ und befand sich daher bereits auf dem Heimweg nach Hamburg.

Beachvolleyballer gibt leichte Entwarnung

Trotz der ernsten Lage bewahrte Winter etwas Galgenhumor: „Macht ja immer Spaß, eine nächtliche Autofahrt, statt zwei Spiele bei einer EM zu machen. Na ja, man lebt ja nur einmal.“

Am Donnerstagabend gab Pfretzschner dann ein Update. Auf einem Foto in einer nächsten Instagram-Story zeigte er seinen bandagierten linken Fuß. „Time for some rest“ - zu Deutsch: Zeit für etwas Ruhe, schrieb der 24 Jahre alte Volleyballer dazu.

Gleich danach kam zumindest eine leichte Entwarnung: „Zum Glück nichts gebrochen!! Muss trotzdem pausieren - wie lange genau wird sich zeigen.“

Olympia-Helden im EM-Achtelfinale

Während Pfretzschner und Winter die EM vorzeitig verlassen mussten, gibt es positive Nachrichten von anderen deutschen Beachvolleyballern.

Neben den Olympia-Silbermedaillengewinnern Nils Ehlers und Clemens Wickler zogen auch Svenja Müller/Cinja Tillmann, Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Margareta Kozuch/Sarah Schneider ins Achtelfinale ein.

