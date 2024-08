Alles sauber bei 100-Meter-Rennen? Wegen dieser Regel gewann US-Star Lyles

Noah Lyles gewinnt ein packendes Olympia-Finale über 100 Meter hauchdünn - was bei so manchem Fan Fragen aufwirft. Diese sind allerdings unbegründet, wie der Blick auf die Regeln zeigt.

Noah Lyles gewinnt ein packendes Olympia-Finale über 100 Meter hauchdünn - was bei so manchem Fan Fragen aufwirft. Diese sind allerdings unbegründet, wie der Blick auf die Regeln zeigt.

Noah Lyles ist der schnellste Mann der Welt, weil er beim packenden Sprint-Showdown von Paris 0,005 Sekunden früher im Ziel war als Kishane Thompson. So mancher Beobachter hatte beim 100-Meter-Irrsinn am Sonntagabend allerdings zunächst ein anderes Ergebnis erkannt.

Denn bei den Laufwettbewerben ist der Torso der Athleten ausschlaggebend. Soll heißen: Wer die Linie als Erster mit dem Oberkörper (Arme und Kopf zählen nicht dazu) überquert, gewinnt. Die zahlreichen Wortmeldungen in den Sozialen Medien, in denen zum Teil gar ein Betrug an Thompson gewittert wurde, sind also unbegründet.