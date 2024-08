Olympia: Deutsche Sportler enttäuschen – Chaos und Tränen in Paris

Am Donnerstagabend zerstoben viele Hoffnungen: 19.15 Uhr - Hinze und Friedrich im Keirin: Kein Gold in den Beinen. Die erste Enttäuschung setzt es im Velodrome National westlich von Paris. Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich rollen auf die Holzbahn, wie immer begleitet von großen Erwartungen. Die Top-Sprinterinnen, so die allgemeine Annahme, haben Gold in den Beinen - am Ende wird es im Keirin bloß Blech. Friedrich scheitert im Halbfinale, Hinze wird Fünfte. "Beide sind super enttäuscht, ich bin auch enttäuscht", sagt Bundestrainer Jan van Eijden. Es ist ein bitteres Deja-vu nach den Spielen 2021 in Tokio.