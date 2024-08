Die spektakuläre Geschichte hinter der Olympia-Glocke!

Einige Goldmedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Paris dürfen nach ihrem Erfolg eine Glocke im Stade de France läuten. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Einigen Goldmedaillen-Gewinnern bei den Olympischen Spielen in Paris kommt eine Ehre zu: Die Sieger der Leichtathletik- sowie Rugby-Wettkämpfe dürfen nach ihrem Erfolg eine Glocke im Stade de France läuten. Für die Franzosen hat sie eine besondere Bedeutung.

Die Glocke steht im Stadion am Rand der purpurnen Laufbahn und soll laut des Organisationschefs der Olympischen Spiele, Tony Estanguet, für die Goldmedaillen-Gewinner „eine tolle Möglichkeit“ zu feiern sein.

Olympia hilft beim Wiederaufbau von Notre-Dame

Im Anschluss daran soll die Glocke in die Kathedrale Notre-Dame, eines der wichtigsten Wahrzeichen in Paris, gebracht werden und in einem der Türme eine dauerhafte Heimat finden. Das Bauwerk wurde vor rund fünf Jahren durch einen Großbrand teilweise zerstört und befindet sich seither im Wiederaufbau. Ende 2024 soll die Kathedrale wieder eröffnet werden.