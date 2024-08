Olympia: Noah Lyles enthüllt besonderes Gespräch nach 100-Meter-Irrsinn

Nach dem Telefonat war der Sprintstar bereit für den großen Showdown in Paris.

Der Druck war enorm, die Erwartungen riesig - und so holte sich Noah Lyles unmittelbar vor dem packenden Gold-Thriller von Paris noch einmal Hilfe. „Ich habe meine Therapeutin angerufen und sie sagte: ‚Du musst loslassen, du musst es fließen lassen‘“, sagte der neue Olympiasieger über die 100 m: „Und ich sagte: ‚In Ordnung, ich werde dir vertrauen.‘“ Nach dem Telefonat war Weltmeister Lyles dann bereit für das große Spektakel.

Der 27-Jährige, der nie ein Geheimnis aus seinen Depressionen gemacht hat, raste im Stade de France in einem dramatischen Finale nach 9,79 Sekunden zu seinem ersten Olympiasieg. Am Ende hatte der 27-Jährige in der knappsten Entscheidung der Olympia-Geschichte über die Königsstrecke nur fünf Tausendstelsekunden Vorsprung auf den Jamaikaner Kishane Thompson. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis das Zielfoto ausgewertet war - und Lyles jubeln konnte.